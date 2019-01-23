Белорусского футболиста подозревают в мошенничестве при продаже мобильных телефонов

Белорусский футболист Илья Лухвич подозревается в мошенничестве при продаже мобильных телефонов, сообщает Следственный комитет Белоруссии. Вместе с ним подозревается и 18-летняя студентка.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Ильи Лухвича и 18-летней студентки одного из вузов. Они задержаны по подозрению в совершении мошенничества, - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. - Согласно материалам, поступившим в орган предварительного расследования, мошенничество связано с продажей мобильных телефонов. Во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома устанавливаются все обстоятельства противоправных действий.

19-летний игрок - сын известного белорусского футболиста и тренера Александра Лухвича. До этого в СМИ сообщалось, что Илья Лухвич был задержан из-за публикаций в своем Инстаграме, где он показывал, как демонстративно нарушает правила дорожного движения на автомобиле Infiniti. Футболист ранее выступал за ФК "Минск".