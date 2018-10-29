Белорусских болельщиков-хулиганов будут лишать права посещения стадионов на три года

Белорусское МВД приняло решение ужесточить наказание для болельщиков, которые нарушают порядок на спортивных соревнованиях. Одна из мер - лишение права посещения арен на три года.

Сегодня вступают в силу поправки в административное законодательство, которые касаются запрета на посещение стадионов для фанатов-нарушителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Белоруссии. За мелкое хулиганство, распитие алкоголя, пропаганду нацисткой символики и другие правонарушения болельщиков будут лишать права посещать спортивные соревнования на срок от трех месяцев до трех лет.

Чтобы не пропустить болельщиков-хулиганов на спортивные соревнования, правоохранители будут использовать визуальное наблюдение, систему видеомониторинга и другие предусмотренные законодательством методы.