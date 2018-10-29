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Белорусских болельщиков-хулиганов будут лишать права посещения стадионов на три года

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Белорусское МВД приняло решение ужесточить наказание для болельщиков, которые нарушают порядок на спортивных соревнованиях. Одна из мер - лишение права посещения арен на три года.

Сегодня вступают в силу поправки в административное законодательство, которые касаются запрета на посещение стадионов для фанатов-нарушителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Белоруссии.  За мелкое хулиганство, распитие алкоголя, пропаганду нацисткой символики и другие правонарушения болельщиков будут лишать права посещать спортивные соревнования на срок от трех месяцев до трех лет.

Чтобы не пропустить болельщиков-хулиганов на спортивные соревнования, правоохранители будут использовать визуальное наблюдение, систему видеомониторинга и другие предусмотренные законодательством методы.

 

Дополнительная информация

http://www.belta.by/society/view/bolelschikov-huliganov-smogut-lishat-prava-poseschat-sorevnovanija-na-srok-do-treh-let-mvd-323532-2018/

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