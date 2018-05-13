Базелюк забил первый гол за "Зброевку" через минуту после выхода на замену

Российский нападающий Константин Базелюк забил за "Зброевку" в матче 28-го тура чемпионата Чехии против "Теплице" (4:1). Форвард, правами на которого владеет ЦСКА, играет за "Зброевку" с начала года. В предыдущих девяти играх он не мог отличиться, а в этой встрече отличился всего через минуту после выхода на замену.

Благодаря победе "Зброевка" сохранила теоретические шансы остаться в элитном дивизионе.

Чемпионат Чехии

Первая лига

28-й тур

"Теплице" - "Зброевка" - 1:4 (0:1)

Голы: Русек, 18 (0:1). Акоста, 50 (0:2). БАЗЕЛЮК, 69 (0:3). Крейчи, 84 (0:4). Ванечек, 86 (1:4).