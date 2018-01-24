Базелюк в дебютном матче помог "Зброевке" выйти в финал турнира

Нападающий Константин Базелюк провел первый матч в составе чешской "Зброевки". Российский форвард появился в стартовом составе клуба из Брно в полуфинале лиги Tipsport против "Фридек-Мистек".

"Зброевка" победила со счетом 4:2 и вышла в финал турнира, где встретится с "Бохемианс". Цвета последнего защищает россиянин Евгений Кабаев, являющийся лучшим бомбардиром команды в сезоне.

ЦСКА отдал Базелюка в аренду "Зброевке" в январе сроком до конца сезона. Начинал сезон форвард в "Анжи", провел 6 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Лига Tipsport - ежегодный зимний товарищеский турнир, в котором принимают участие клубы из Чехии и Словакии. Действующий победитель лиги - "Млада Болеслав", "Зброевка" выигрывала турнир в 2009 году.