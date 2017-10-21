"Базель" вслед за ЦСКА обыграл "Тун"

Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов "Базель" обыграл "Тун" (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Швейцарии. Команда из Базеля одержала вторую победу на этой неделе - в среду, 18 октября, в матче 3-го тура группового турнира главного еврокубка были обыграны армейцы (0:2).

Победу "Базелю" принес точный удар Альбиана Айети. Бывший защитник "Спартака" Марек Сухи, выступающий в составе домашней команды, провел на поле 90 минут. На 67-й минуте игры он получил желтую карточку.

Напомним, ответный матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Базелем" состоится 31 октября. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат Швейцарии

12-й тур

"Базель" - "Тун" - 2:1 (1:0)

21 октября. Базель. Стадион St. Jakob Park.