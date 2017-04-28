23:28 28 апреля | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Базель" в восьмой раз подряд стал чемпионом Швейцарии

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"Базель" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Швейцарии победил "Люцерн" со счетом 2:1. Голами в составе команды Урса Фишера, который уйдет со своего поста по окончании сезона, отметились Сейду Думбья и Ренато Штеффен.

Благодаря этой победе "Базель" в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Швейцарии. Кроме того, для "Базеля" это 20-й титул в национальном чемпионате (у "Грассхоппера" - 27), что позволит клуб нанести вторую звезду на эмблему.

 

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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Romka3101

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