"Базель" в восьмой раз подряд стал чемпионом Швейцарии

"Базель" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Швейцарии победил "Люцерн" со счетом 2:1. Голами в составе команды Урса Фишера, который уйдет со своего поста по окончании сезона, отметились Сейду Думбья и Ренато Штеффен.
Благодаря этой победе "Базель" в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Швейцарии. Кроме того, для "Базеля" это 20-й титул в национальном чемпионате (у "Грассхоппера" - 27), что позволит клуб нанести вторую звезду на эмблему.
SCHWEIZERMEISTER!!#stärnstund #FCBasel #rotblaulive pic.twitter.com/HSuEhwHaBn– FC Basel 1893 (@FC_Basel) 28 апреля 2017 г.
2️⃣0️⃣x🏆=⭐️⭐️– FC Basel 1893 (@FC_Basel) 28 апреля 2017 г.
Der zweite Stern ist Tatsache!#stärnstund #FCBasel pic.twitter.com/TBoDTiRgm2
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/
Romka3101
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