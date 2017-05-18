"Базель" сыграл вничью со "Сьоном", Думбья забил Митрюшкину

В матче 33-го тура чемпионата Швейцарии "Базель" на своем поле разделил очки со "Сьоном" – 2:2. Один из голов у хозяев на счету экс-форварда ЦСКА Сейду Думбья, арендованного у "Ромы". Ворота "Сьона" в этой встрече защищал бывший голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин.

Его команда сохранила третье место в турнирной таблице. Напомним, что "Базель" уже гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона.

Чемпионат Швейцарии

33-й тур

"Базель" – "Сьон" – 2:2 (1:1)

Голы: Янко, 33 (1:0). Аколо, 39 (1:1). Думбья, 88 (2:1). Констант, 90+6 (2:2).