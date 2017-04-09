"Базель" с Думбья в составе сыграл вничью с "Янг Бойз"

"Базель" на своем поле сыграл вничью с "Янг Бойзом" в матче 27-го тура чемпионата Швейцарии. Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья провел всю встречу в составе хозяев.
На данный момент "Базель" уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Янг Бойз" на 17 очков.
Чемпионат Швейцарии
Суперлига
27-й тур
"Базель" - "Янг Бойз" - 1:1 (0:1)
Голы: Раве, 18 (0:1). Эльюнусси, 72 (1:1).
Удаление: Ассале (Я), 74.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/