"Базель" с Думбья в составе сыграл вничью с "Янг Бойз"

"Базель" на своем поле сыграл вничью с "Янг Бойзом" в матче 27-го тура чемпионата Швейцарии. Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья провел всю встречу в составе хозяев.

На данный момент "Базель" уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Янг Бойз" на 17 очков.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

27-й тур

"Базель" - "Янг Бойз" - 1:1 (0:1)

Голы: Раве, 18 (0:1). Эльюнусси, 72 (1:1).

Удаление: Ассале (Я), 74.