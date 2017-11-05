"Базель" после поражения от ЦСКА не смог обыграть "Янг Бойз"

"Базель" сыграл вничью с "Янг Бойз" в матче 14-го тура чемпионата Швейцарии - 1:1. Клубы занимают второе и первое место в турнирной таблице соответственно.
"Базель" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. В первом круге швейцарцы победили на выезде 2:0, а в поединке 31 октября уступили дома 1:2.
Чемпионат Швейцарии
Суперлига
14-й тур
"Базель" - "Янг Бойз" - 1:1 (0:0)
Голы: Дье, 57 (1:0). Нсаме, 79 (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2017-2018/