"Базель" после поражения от ЦСКА не смог обыграть "Янг Бойз"

"Базель" сыграл вничью с "Янг Бойз" в матче 14-го тура чемпионата Швейцарии - 1:1. Клубы занимают второе и первое место в турнирной таблице соответственно.

"Базель" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. В первом круге швейцарцы победили на выезде 2:0, а в поединке 31 октября уступили дома 1:2.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

14-й тур

"Базель" - "Янг Бойз" - 1:1 (0:0)

Голы: Дье, 57 (1:0). Нсаме, 79 (1:1).