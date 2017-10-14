"Базель" перед матчем с ЦСКА разгромил "Лугано"

"Базель" победил "Лугано" в матче чемпионата Швейцарии - 4:0. 90 минут отыграл капитан "Базеля", экс-защитник "Спартака" Марек Сухи.
"Базель" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Первый поединок команды проведут 18 октября в Швейцарии, второй - в России 31 октября.
Чемпионат Швейцарии
Суперлига
11-й тур
"Лугано" - "Базель" - 0:4 (0:2)
Голы: Перретта, 19 (0:1). Айети, 39 (0:2). Эльюнусси, 74 (0:3). Иттен, 86 (0:4).
"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Базель" - ЦСКА.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2017-2018/