"Базель" перед матчем с ЦСКА разгромил "Лугано"

"Базель" победил "Лугано" в матче чемпионата Швейцарии - 4:0. 90 минут отыграл капитан "Базеля", экс-защитник "Спартака" Марек Сухи.

"Базель" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Первый поединок команды проведут 18 октября в Швейцарии, второй - в России 31 октября.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

11-й тур

"Лугано" - "Базель" - 0:4 (0:2)

Голы: Перретта, 19 (0:1). Айети, 39 (0:2). Эльюнусси, 74 (0:3). Иттен, 86 (0:4).

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Базель" - ЦСКА.