"Базель" перед матчем с ЦСКА не смог победить "Цюрих"

"Базель" сыграл вничью с "Цюрихом" в матче 13-го тура чемпионата Швейцарии - 0:0. 90 минут отыграл капитан "Базеля", экс-защитник "Спартака" Марек Сухи. Место в воротах "Цюриха" занимал 37-летний экс-голкипер "Москвы" Андрис Ванин.

"Базель" - соперник ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. 31 октября клубы встретятся в рамках 4-го тура. В предыдущем поединке "Базель" выиграл 2:0.

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"Цюрих" - "Базель" - 0:0

Матч "Базель" - ЦСКА состоится в Швейцарии 31 октября, начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.