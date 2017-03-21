Бастиан Швайнштайгер: "Хочу помочь проекту "Чикаго"

Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер заявил, что переходит из "Манчестер Юнайтед" в "Чикаго", так как ему интересен проект команды MLS и он хочет помочь его развитию. Ранее сообщалось, что его контракт с американской командой будет подписан по схеме "1+1", а получать он будет порядка 4,5 миллиона долларов за сезон. Сегодня "Юнайтед" подтвердил трансфер 32-летнего футболиста.

– На протяжении всей моей карьеры я искал возможности, чтобы оказать влияние и помочь сделать что-то великое, – цитирует Chicago Tribune Швайнштайгера. – Мой переезд в "Чикаго" ничем от этого не отличается. После моих бесед с руководством клуба я убедился в их высоких целях, философии и хочу помочь проекту.