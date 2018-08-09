Бакари Санья подписал контракт с "Монреалем"

Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер сити" Бакари Санья перешел в "Монреаль Импэкт", информирует пресс-служба клуба.
LIRE | @AJA. @Arsenal. @ManCity. @bncalcio. Et maintenant @impactmontreal.– Impact de Montréal (@impactmontreal) 8 августа 2018 г.
Bienvenue à Montréal Bacary Sagna! 😍 >> https://t.co/IeIyMAvS1G
Welcome to #MTL Sagna! >> https://t.co/Nw9ZgkIAzu#IMFC pic.twitter.com/SjqwQl8nAo
Соглашение с 35-летним французом рассчитано до конца сезона 2018/2019 с возможностью продления еще на год.
Футболист провел 267 игр в АПЛ с 2017 по 2017 год в составах "Арсенала" и "Манчестер сити". Санья дважды признавался лучшим игроком сезона по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии (PFA) в сезонах 2007/2008 и 2010/2011. Игрок становился обладателем Кубка Англии в составе "канониров" и брал Кубок английской лиги вместе с "горожанами".
Вторую половину минувшего сезона француз провел в Серии А в составе "Беневенто", за который сыграл 13 матчей.
Санья выступал за сборную Франции до 2016 года. Защитник участвовал в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, также на Евро-2016. Всего футболист провел 65 матчей за национальную сборную.