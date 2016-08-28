19:57 | ФУТБОЛ — Зарубежные

АЗ, с которым будет играть "Зенит", победил клуб Квинси Овусу-Абейе

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АЗ на своем поле нанес поражение НЕК (2:0) в матче 4-го тура чемпионата Голландии. Голы на счету Дэбни Дос Сантоса и Алирезы Джаханбакша. Отметим, что в стартовом составе гостей вышел экс-игрок "Спартака" Квинси Овусу-Абейе. Но отметиться результативными действиями ему не удалось, и форвард был заменен на 63-й минуте.

АЗ занимает шестую строчку в турнирной таблице. Напомним, что клуб из Алкмара является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Голландии

4-й тур

АЗ – НЕК – 2:0 (1:0)

Голы: Дос Сантос, 43 (1:0). Джаханбакш, 73 (2:0).

Удаление: Фон Хаке (Н), 53.

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