"Аякс" разгромил "Зволле", "Фейеноорд" победил "Хераклес"

В матче 4-го тура чемпионата Голландии "Аякс" на своем поле крупно победил "Зволле" – 3:0. Дублем отметился Клас-Ян Хюнтелар. При этом хозяева еще и не реализовали пенальти.

С тем же счетом завершился поединок "Витесса" и "Эксельсиора" (3:0). "Виллем II" дома уступил "АДО Ден Хаагу" (1:2). А "Фейеноорд" забил четыре мяча "Хераклесу" – 4:2.

Клуб из Роттердама, одержав четвертую победу кряду, лидирует в турнирной таблице. За ним следуют "Витесс", ПСВ и "Аякс", в активе которых по девять очков.

Чемпионат Голландии

4-й тур

"Аякс" – "Зволле" – 3:0 (1:0)

Голы: Хюнтелар, 6 (1:0). Зиеш, 71 (2:0). Хюнтелар, 88 (3:0).

Нереализованный пенальти: Зиеш (А), 66.

"Хераклес" – Фейеноорд" – 2:4 (0:3)

Голы: Бергхейс, 22 (0:1). Бергхейс, 29 (0:2). Боэтиус, 33 (0:3). Ниемейер, 73 (1:3). Ниемейер, 81 – с пенальти (2:3). Ларссон, 90+3 (2:4).

"Эксельсиор" – "Витесс" – 0:3 (0:1)

Голы: Кастайньос, 45 (0:1). Матавж, 53 – с пенальти (0:2). Линссен (0:3).

"Виллем II" – "АДО Ден Хааг" – 1:2 (0:1)

Голы: Эль-Хаяти, 32 – с пенальти (0:1). Соль, 77 (1:1). Эль-Хаяти, 86 (1:2).