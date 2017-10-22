"Аякс" разгромил "Фейеноорд", ПСВ - по-прежнему лидер с 5-очковым отрывом

"Аякс" разгромил "Фейеноорд" в матче 9-го тура чемпионата Голландии - 4:1. Действующие чемпионы страны из Роттердама в текущем сезоне занимают пятое место в таблице.

В другом поединке игрового дня ПСВ одержал крупную победу над "Хераклесом" и по-прежнему опережает преследователей из Амстердама на 5 очков.

Также стоит отметить разгромную победу "Витесса" над "Херенвеном". В составе победителей 90 минут отыграл бывший защитник "Динамо" Александр Бюттнер.

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9-й тур

"Фейеноорд" - "Аякс" - 1:4 (0:0)

Голы: Хюнтелар, 50 (0:1). Торнстра, 58 (1:1). Дольберг, 72 (1:2). С. Де Йонг, 89 (1:3). Дольберг, 90 (1:4).

Нереализованный пенальти: Йоргенсен (Ф), 56.

"Херенвен" - "Витесс" - 0:4 (0:2)

Голы: Рашика, 17 (0:1). Линссен, 36 (0:2). Фор, 50 (0:3). Матавж, 72 (0:4).

АЗ - "Утрехт" - 3:0 (1:0)

Голы: Копмайнерс, 21 (1:0). Джаханбакш, 62 (2:0). Ван Оверем, 80 (3:0).

ПСВ - "Хераклес" - 3:0 (1:0)

Голы: Лосано, 18 (1:0). Ван Гинкел, 78 (2:0). Ван Гинкел, 90+1 - с пенальти (3:0).

Удаление: Преппер (Х), 90.