"Аякс" проиграл ПСВ и отпустил "Фейеноорд" на четыре очка

В матче 32-го тура чемпионата Голландии ПСВ на своем поле одолел "Аякс" – 1:0. Автором единственного гола стал Юрген Локадиа. Его команда занимает третье место в турнирной таблице, на три очка отставая от идущих вторыми амстердамцев.
Лидирует "Фейеноорд", его отрыв увеличился до четырех очков после победы над "Витессом" (2:0).
Чемпионат Голландии
32-й тур
ПСВ – "Аякс" – 1:0 (1:0)
Гол: Локадия, 25.
25' ⚽ GOAL! Locadia 1-0.#psv #psvaja#locadia #erdivisie pic.twitter.com/9fp0Duh6BE– Dutch Goals And More (@DutchGoalsAMore) 23 апреля 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/netherlands/highest/2016-2017/