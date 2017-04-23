"Аякс" проиграл ПСВ и отпустил "Фейеноорд" на четыре очка

В матче 32-го тура чемпионата Голландии ПСВ на своем поле одолел "Аякс" – 1:0. Автором единственного гола стал Юрген Локадиа. Его команда занимает третье место в турнирной таблице, на три очка отставая от идущих вторыми амстердамцев.

Лидирует "Фейеноорд", его отрыв увеличился до четырех очков после победы над "Витессом" (2:0).

Чемпионат Голландии

32-й тур

ПСВ – "Аякс" – 1:0 (1:0)

Гол: Локадия, 25.