"Аякс" одолел "Фейеноорд" в главном дерби Голландии

"Аякс" на своем поле обыграл "Фейеноорд" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Голландии. По голу у хозяев забили Лассе Шене и Давид Нерес. Роттердамцы ответили мячом Маркуса Крамера уже в добавленное время.

"Аякс" остался на втором месте и сократил отставание от лидирующего "Фейеннорда" до трех очков.

Чемпионат Голландии

28-й тур

"Аякс" – "Фейеноорд" – 2:1 (2:0)

Голы: Шене, 1 (1:0). Нерес, 36 (2:0). Крамер, 90+1 (2:1).