"Аякс" одолел "Фейеноорд" в главном дерби Голландии

"Аякс" на своем поле обыграл "Фейеноорд" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Голландии. По голу у хозяев забили Лассе Шене и Давид Нерес. Роттердамцы ответили мячом Маркуса Крамера уже в добавленное время.
"Аякс" остался на втором месте и сократил отставание от лидирующего "Фейеннорда" до трех очков.
Чемпионат Голландии
28-й тур
"Аякс" – "Фейеноорд" – 2:1 (2:0)
Голы: Шене, 1 (1:0). Нерес, 36 (2:0). Крамер, 90+1 (2:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/netherlands/highest/2016-2017/