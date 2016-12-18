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"Аякс" и ПСВ сыграли вничью в чемпионате Голландии, Зинченко остался в запасе

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"Аякс" и ПСВ сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 1:1. В начале второго тайма счет открыл игрок амстердамцев Дэйви Класен, а на 80-й Сим де Йонг спас команду от поражения. Украинский хавбек эйндховенцев Александр Зинченко остался в запасе. 

Клубы сохранили второе и третье место в турнирной таблице с 37 и 34 очками. Лидирует по-прежнему "Фейеноорд", у которого 42 балла.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

"Аякс" - ПСВ - 1:1 (0:0)

Голы: Класен, 48 (1:0). С. де Йонг, 80 (1:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/netherlands/highest/2016-2017/

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