"Аякс" и ПСВ сыграли вничью в чемпионате Голландии, Зинченко остался в запасе

"Аякс" и ПСВ сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 1:1. В начале второго тайма счет открыл игрок амстердамцев Дэйви Класен, а на 80-й Сим де Йонг спас команду от поражения. Украинский хавбек эйндховенцев Александр Зинченко остался в запасе.

Клубы сохранили второе и третье место в турнирной таблице с 37 и 34 очками. Лидирует по-прежнему "Фейеноорд", у которого 42 балла.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

"Аякс" - ПСВ - 1:1 (0:0)

Голы: Класен, 48 (1:0). С. де Йонг, 80 (1:1).