Автор "удара скорпиона" врезал фанату по лицу. Видео

Бывший вратарь сборной Колумбии Рене Игита, известный за изобретение "удара скорпиона", стукнул болельщика по лицу. Инцидент произошел после товарищеского матча между "Атлетико Насьональ", в котором он работает в качестве тренера вратарей, и клубом "Америка"​. Встреча состоялась в Хьюстоне. Игита шел мимо трибун, когда двое фанатов, по всей видимости, сказали что-то нелицеприятное. Один из них получил от экс-вратаря удар по лицу.

René Higuita dedicado al boxeo con un ñero barrista. pic.twitter.com/en6Zd9ykhk – Gol Garracol (@ElGolGarracol) 21 июля 2018 г.