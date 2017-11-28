21:34 | Футбол — Зарубежные

Австралийский игрок толкнул 10-летнего болл-боя и пропустит 2 матча

3

Защитник австралийской "Аделаида Юнайтед" Майкл Мэрроун пропустит два матча A-лиги за то, что толкнул 10-летнего болл-боя во время финала Кубка страны против "Сиднея" (1:2). Игрок оттолкнул мальчика, чтобы забрать мяч и быстрее ввести его в игру. 

Федерация футбола Австралии отстранила его на четыре игры, из которых две - условно. 

Справедливости ради, сам болл-бой не хотел отдавать футболисту мяч и пытался его удержать как можно дольше.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

nailsh78

надо их тенниса брать - там добрые - мячики охотнее отдают

22:17

детлеф

надо клуб домашнего стадиона штрафовать.так можно все мячи спрятать.а с болл-боям ничего страшного не произошло.

21:45

баламошка

Да он его и толкать не хотел, просто хотел мяч отобрать у маленького тупицы, а тот упал)

21:41