Австралийский игрок толкнул 10-летнего болл-боя и пропустит 2 матча

Защитник австралийской "Аделаида Юнайтед" Майкл Мэрроун пропустит два матча A-лиги за то, что толкнул 10-летнего болл-боя во время финала Кубка страны против "Сиднея" (1:2). Игрок оттолкнул мальчика, чтобы забрать мяч и быстрее ввести его в игру.

Федерация футбола Австралии отстранила его на четыре игры, из которых две - условно.

Справедливости ради, сам болл-бой не хотел отдавать футболисту мяч и пытался его удержать как можно дольше.