"Атлетику Минейру" с Кариокой обыграл "Интернасионал" Витинью и Алекса

"Атлетику Минейру" на выезде переиграл "Интернасионал" в первом матче 1/2 финала Кубка Бразилии. 27-летний полузащитник гостей Рафаэл Кариока, выступавший ранее за "Спартак", вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут, получив желтую карточку. У хозяев с первых минут играл другой экс-хавбек московского клуба Алекс, а на замену на 79-й минуте вышел форвард Витинью, арендованный у ЦСКА. Ответный поединок пройдет 3 ноября.

В другой встрече "Гремиу" взял верх над "Крузейру", забив два безответных гола.

Кубок Бразилии

1/2 финала

Первые матчи

"Интернасионал" - "Атлетику Минейру" - 1:2 (0:1)

Голы: Отеро, 3 (0:1). Вильям, 70 - с пенальти (1:1). Пратту, 90 (1:2).

"Крузейру" - "Гремиу" - 0:2 (0:1)

Голы: Луан, 20 (0:1). Дуглас, 62 (0:2).