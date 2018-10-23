"Атланта Юнайтед" объявила об уходе Херардо Мартино по окончании сезона

Главный тренер "Атланты Юнайтед" Херардо Мартино покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба MLS.

Сообщается, что аргентинец отказался от предложения продлить контракт. В связи с этим клуб приступает к поиску нового тренера.

- Это было непростое решение, - отметил специалист. - Мне очень нравится в команде, я горжусь тем, чего мы достигли за такой короткий срок. Финансовый фактор не имел влияние на мое решение. Это просто правильный шаг для меня и моей семьи на данный момент.

55-летний специалист возглавил "Атланту" в 2016 году. Ранее он также тренировал "Барселону" и сборную Аргентины. Четырежды выиграл чемпионат Аргентины с "Ньюэллс Олд Бойз", три раза стал чемпионом Парагвая с "Либертадом".

"Аталанта Юнайтед" занимает первое место в Восточной конференции MLS, имея в активе 69 очков в 33 играх.