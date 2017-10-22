"Астана" проиграла "Ордабасы", у "Кайрата" Аршавина еще есть шанс на чемпионство

"Астана" уступила "Ордабасы" в матче чемпионата Казахстана. Столичный клуб идет в турнирной таблице на первом месте, опережая на одно очко "Кайрат" и имея игру в запасе. Клуб Аршавина еще может стать чемпионом страны, если выиграет оставшиеся два матча, включая очный поединок с астанинцами, а "Астана" не сможет набрать максимум очков в играх с "Окжетпесом" и "Акжайыком".

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

31-й тур

"Ордабасы" - "Астана" - 2:1 (1:0)