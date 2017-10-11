"Астана" победила "Шахтер" и обошла "Кайрат" Аршавина в чемпионате Казахстана

"Астана" обыграла "Шахтер" в матче чемпионата Казахстана - 1:0. В составе столичного клуба на поле появились воспитанник московского "Динамо" Евгений Постников, экс-защитник "Динамо" и "Мордовии" Игорь Шитов и бывший футболист "Анжи" Иван Маевский.
Благодаря победе "Астана" вышла в лидеры турнирной таблицы, обойдя "Кайрат", за который играет Андрей Аршавин. У астанинцев 70 очков после 28 матчей, у "Кайрата" - 69 после 30 игр.
Чемпионат Казахстана
Премьер-лига
25-й тур
"Шахтер" Кг - "Астана" - 0:1 (0:0)
Гол: Кабабанга, 70.
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http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2017/