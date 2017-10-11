"Астана" победила "Шахтер" и обошла "Кайрат" Аршавина в чемпионате Казахстана

"Астана" обыграла "Шахтер" в матче чемпионата Казахстана - 1:0. В составе столичного клуба на поле появились воспитанник московского "Динамо" Евгений Постников, экс-защитник "Динамо" и "Мордовии" Игорь Шитов и бывший футболист "Анжи" Иван Маевский.

Благодаря победе "Астана" вышла в лидеры турнирной таблицы, обойдя "Кайрат", за который играет Андрей Аршавин. У астанинцев 70 очков после 28 матчей, у "Кайрата" - 69 после 30 игр.

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

25-й тур

"Шахтер" Кг - "Астана" - 0:1 (0:0)

Гол: Кабабанга, 70.