Артем Милевский: "Каждый год говорят, что Милевский закончит карьеру"

Нападающий Артем Милевский прокомментировал переход в "Кишварду". 33-летний игрок заключил с венгерским клубом однолетний контракт.

- После брестского "Динамо" была пауза: без команды оставался относительно долго, все уже начали чемпионаты. Такая ситуация у меня не первый раз, - цитирует Милевского Football Hub. - Конечно, хотелось, чтобы все решилось быстрее. Мое дело было тренироваться, поддерживать форму. И я знал, что все будет хорошо и без команды не останусь. Каждый год говорят, что Милевский закончит карьеру. И все же мы продолжаем работать с моим агентом.

В Венгрии мне очень нравится. Страна небольшая, города все маленькие. Может каждый зайти посмотреть, какие здесь стадионы. Были разные варианты, мы думали, с финансовой стороны рассматривали. Приняли решение, потому что здесь амбициозная, крепкая команда. Вообще, лучше заканчивать карьеру там, где ее начинал. Пожалуй, это будет украинский клуб. Пока я полон сил, и главное – имею мотивацию играть, заниматься любимым делом.

Ранее Милевский выступал за брестское "Динамо". В прошлом сезоне он провел за команду 22 матча и забил пять мячей при восьми голевых передачах. Игрок покинул клуб после того, как с ним был расторгнут контракт. Известен по выступлениям за киевское "Динамо" и "Тосно".