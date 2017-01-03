10:47 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Аршавин признан журналистами лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году

0
0
0

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим новичком 2016 года в Казахстане по версии издания Prosports, опросившего журналистов. Покупка россиянина стала лучшим трансфером чемпионата Казахстана. Аршавин провел за "Кайрат" в лиге 28 матчей, забил 8 мячей, сделал 7 голевых передач. При этом ранее в опросе главных тренеров и футболистов команд премьер-лиги Аршавин занял второе место, уступив звание лучшего своему одноклубнику Бауыржану Исламхану.

Отметим также, что гол Аршавина в ворота "Тараза" в 22-м туре чемпионата Казахстана был признан "Кайратом" самым красивым голом 2016 года.

Дополнительная информация

http://prosports.kz/news/207467

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ