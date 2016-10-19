Аршавин признан лучшим игроком сентября в Казахстане

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана по итогам сентября. Как сообщает sports.kz, лучшего определили главные тренеры и футболисты команд казахстанской лиги. Аршавин второй раз признается лучшим игроком месяца.

В сентябре "Кайрат" одержал три победы, а Аршавин забил два гола, доведя число мячей в чемпионате до восьми.