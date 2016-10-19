13:11 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Аршавин признан лучшим игроком сентября в Казахстане

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Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана по итогам сентября. Как сообщает sports.kz, лучшего определили главные тренеры и футболисты команд казахстанской лиги. Аршавин второй раз признается лучшим игроком месяца.

В сентябре "Кайрат" одержал три победы, а Аршавин забил два гола, доведя число мячей в чемпионате до восьми.

Дополнительная информация

http://www.sports.kz/news/luchshiy-v-sentyabre-andrey-arshavin

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КОММЕНТАРИИ (3)
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fanat10

Андрей, удачи и удовольствия от игры в футбол!

14:41

mrazotka

Андрюша верим!

14:35

А380726

Пора претендовать на Хероя Казахстана и Сенсея Всех Сенсеев :)))

13:37

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