10:04 | Футбол — Зарубежные

Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в мае


Лучшим игроком чемпионата Казахстана в мае был признан российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, сообщает Sports.kz. Он стал лучшим футболистом месяца во второй раз подряд.

37-летний футболист в мае провел шесть матчей в чемпионате, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Второе место занял хорватский полузащитник "Астаны" Марин Томасов.  Замкнул тройку лучших игроков мая украинский форвард "Акжайыка" Адеринсола Эсеола.

Лучший футболист месяца определяется благодаря голосованию всех тренеров и одного из футболистов команд премьер-лиги.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sports.kz/news/luchshiy-v-mae-andrey-arshavin

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