Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в мае

Лучшим игроком чемпионата Казахстана в мае был признан российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, сообщает Sports.kz. Он стал лучшим футболистом месяца во второй раз подряд.

37-летний футболист в мае провел шесть матчей в чемпионате, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Второе место занял хорватский полузащитник "Астаны" Марин Томасов. Замкнул тройку лучших игроков мая украинский форвард "Акжайыка" Адеринсола Эсеола.

Лучший футболист месяца определяется благодаря голосованию всех тренеров и одного из футболистов команд премьер-лиги.