Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам августа, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

37-летний игрок победил по итогам голосования главных тренеров команд премьер-лиги.

Аршавин в августе провел в чемпионате Казахстана три матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

"Кайрат" после 23 проведенных туров занимает второе место в турнирной таблице. На счету Аршавина девять голов в нынешнем розыгрыше турнира.