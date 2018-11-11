Аршавин - о карьере в Казахстане: "Должен был сделать хоть чуть-чуть, чтобы "Кайрат" занял первое место"

Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин в интервью пресс-службе казахстанского "Кайрата" оценил свою карьеру в Казахстане. Напомним, что клуб из Алма-Аты сыграл вничью в игре 33-го тура казахстанской премьер-лиги с "Шахтером" (0:0). Этот матч стал для Аршавина прощальным.

– Как вы оцениваете свою карьеру в Казахстане по пятибальной шкале?



– Лично мне все понравилось. Но я думаю, так или иначе должен был сделать хоть чуть-чуть, чтобы "Кайрат" занял первое место. К сожалению, этого не произошло. А второе место "Кайрат" мог бы занять и без меня.



– Какой матч для вас запомнился больше всего?



– С "Астаной" в прошлом году матчи были интересными. Какой гол запомнился больше всего? Наверное, гол в ворота "Тараза".



– До прихода в "Кайрат" вы ни разу не побеждали в национальных Кубках. Можно сказать, что прошлый год для вас стал особенным, когда выиграли Кубок Казахстана?



– Да, я понимал, что здесь у меня будет отличный шанс этого добиться. Я дочке обещал привезти ей медаль. Я сделал это, привёз – она была счастлива.

Андрей Аршавин. Лучшие матчи