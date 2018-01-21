"Антверпен" забил второй гол Габулову

"Антверпен" удвоил преимущество в матче 22-го тура чемпионата Бельгии против "Брюгге" - 2:0. После навесной подачи с левого фланга защитника Йелле Ван Дамма нападающий Виллиам Овусу головой направил мяч в ворота российского вратаря Владимира Габулова, для которого эта встреча стала первой в чемпионате Бельгии.

Таким образом, голкипер пропустил свой второй гол в лиге.

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