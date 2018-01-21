"Антверпен" забил второй гол Габулову

"Антверпен" удвоил преимущество в матче 22-го тура чемпионата Бельгии против "Брюгге" - 2:0. После навесной подачи с левого фланга защитника Йелле Ван Дамма нападающий Виллиам Овусу головой направил мяч в ворота российского вратаря Владимира Габулова, для которого эта встреча стала первой в чемпионате Бельгии.
Таким образом, голкипер пропустил свой второй гол в лиге.
Следить за событиями матча можно с помощью онлайн-трансляции здесь.
А Габулов пропустил второй гол. "Антверпен" – "Брюгге" – 2:0 после первого тайма https://t.co/HXdxbI1b41 pic.twitter.com/toh0wXR6d0– СЭ Футбол (@football_se) 21 января 2018 г.
Понимающий
ну вот и усее!!!
18:12
NapoliFC
Я думаю это последний матч за Брюгге.
17:45