"Антальяспор" разгромил "Османлыспор", Это'О и Майкон забили Карчемарскасу

"Антальяспор" разгромил "Османлыспор" в матче 6-го тура чемпионата Турции. Счет на 5-й минуте открыл экс-форвард "Анжи" Самюэль Это'О. Второй мяч на счету Самира Насри, а окончательный результат установил бывший нападающий "Локомотива" Майкон. Также в "старте" победителей вышли еще один экс-игрок "Локо" Шарлес и Вильям Венкер, ранее защищавший цвета "Динамо".

Ворота "Османлыспора" защищал бывший голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас.

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6-й тур

"Антальяспор" - "Османлыспор" - 3:0 (2:0)

Голы: Это'О, 5 - с пенальти (1:0). Насри, 41 (2:0). Майкон, 85 (3:0).

Удаление: Куртулуш (А), 76.