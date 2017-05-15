Андрей Аршавин: "На меня капитанство дополнительной ответственности не накладывает"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, который отметился забитым мячом в матче 12-го тура чемпионата Казахстана против "Окжетпеса", отметил, что в какой бы команде он не играл – с него везде большой спрос.

– Андрей, получилась очень яркая игра, богатая на события и голы. Какие впечатления остались от матча?

– Честно, трудно было играть, – поскольку то, что могли, мы не использовали, а "Окжетпес" удачно реализовал свои моменты, – приводит портал sport.kz слова Аршавина. – Душно. Надеюсь, что когда мы будем играть здесь в следующий раз, крышу все-таки откроют. Рад, что сумели переломить игру и забить три гола.

– Первые 60 минут у "Кайрата" очень тяжело шла игра, ударов в створ было немного, несмотря на территориальное преимущество. Почему?

– Ну, трудно сказать. Может, где-то торопились, где-то вратарь выбирал верную позицию, где-то игроки "Окжетпеса" успевали накрыть. Но, с другой стороны, – так часто бывает. 60-70 минут любая команда может обороняться, потом она устает – и важно дотерпеть самим, чтобы уже реализовать преимущество в конце.

– Сегодня Вы вывели "Кайрат" на поле в роли капитана. Давление ощущали?

– Всегда, когда я выхожу на поле, в любой команде, – с меня спрос большой. Поэтому капитанство дополнительной ответственности или давления не накладывает. Но, с другой стороны, – приятно быть капитаном команды.