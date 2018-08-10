Андрей Аршавин: "Казахстан меня принял очень тепло, мне здесь комфортно"

Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин сказал, что он комфортно чувствует себя в Казахстане.

– Как находите в себе мотивацию играть и забивать на "огородах" чемпионата Казахстана? От большой любви к футболу?

– Да, я люблю играть в футбол. Естественно, когда приезжаешь на не очень хорошее поле, это немножко тебя расстраивает и заставляет играть проще. В остальном же выходишь на поле, чтобы победить. Не важно, где это и при каких условиях происходит.

– Со стороны складывается ощущение, что вы очень счастливы в Казахстане.

– Казахстан меня принял очень тепло, поэтому мне здесь комфортно жить. Коллектив у нас хороший – с ребятами никаких проблем. Да, я здесь себя ощущаю достаточно комфортно, - цитирует россиянина prosports.kz.