Андрес Иньеста о переходе в "Виссел Кобе": "Это особенный день для меня"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал свой переход в японский клуб "Виссел Кобе".

- Это особенный день для меня. Это очень важный вызов для моей карьеры, - цитирует футболиста Goal.com.- Я хотел бы выразить свою сердечную признательность за ваше доверие в этом проекте.

Испанец выступал за "Барселону" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач. За "Барсу" он также играл под восьмым номером.