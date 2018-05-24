Андрес Иньеста о переходе в "Виссел Кобе": "Это особенный день для меня"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал свой переход в японский клуб "Виссел Кобе".
- Это особенный день для меня. Это очень важный вызов для моей карьеры, - цитирует футболиста Goal.com.- Я хотел бы выразить свою сердечную признательность за ваше доверие в этом проекте.
Испанец выступал за "Барселону" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач. За "Барсу" он также играл под восьмым номером.
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http://www.goal.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/inesta-zavershil-perekhod-v-yaponskij-klub-vissel-kobe/1v7tkgn8uef7e1rpdzti6w01w1