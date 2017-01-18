Андреа Пирло: "В MLS не будет таких инвестиций, как в Китае, есть ограничения"

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло заявил, что футбол в США стремительно развивается и лига MLS перестала быть легким чемпионатом. 37-летний итальянец выступает за "Сити" с 2015 года, куда перешел из "Ювентуса". За американский клуб на его счету 46 матчей, один гол и 8 передач.

– В MLS на поле все серьезно, – цитирует La Repubblica Пирло. – И если человек ищет здесь простых матчей, то попал не в ту лигу. Футбол здесь неуклонно растет и стал третьим спортом, после баскетбола и американского футбола. Стало больше игроков, в том числе детей и женщин.

Сравнение с Китаем? Здесь не может быть такого рода инвестиций. В американском спорте существуют правила, которые ограничивают расходы и доходы клубов, есть полоток зарплат. Это помогает командам расти и развиваться.