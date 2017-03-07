Андреа Пирло: "Скоро я могу закончить карьеру"

Полузащитник "Нью-Йорка" Андреа Пирло заявил, что скоро может завершить карьеру, однако отметил, что вряд ли уйдет из футбола. 37-летний футболист начинал профессиональную карьеру в "Брешии" в 1996 году, после чего играл за "Интер", "Милан" и "Ювентус". С 2015 года он играет в США.

– Я все еще не решил, что буду делать после завершения карьеры, - цитирует L'Equipe Пирло. - Тренер, спортивный директор или что-то еще. Главное, что я не перестану быть связан с футболом. У меня еще год контракта с "Нью-Йорком", так что посмотрим, как я буду чувствовать себя в конце сезона. Но, конечно же, скоро я могу закончить карьеру. Мне хотелось бы играть еще в течение десяти лет, потому что получаю от этого удовольствие, игра в футбол – лучшее, что я когда-либо делал в своей жизни.

Но в какой-то момент вы достигаете возраста, когда задаете себе вопрос: "Должен ли я продолжать играть на таком высоком уровне, быть главным героем, как обычно?" Лучше остановиться тогда, когда сам решил, а не когда тебе об этом говорят. Думал ли я, что стану одним из лучших игроков в мире? Нет. На поле не до подобных вопросов.