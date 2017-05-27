Андре Виллаш-Боаш - Халку: "Спасибо, дорогой друг, за то, сколько дал мне"

Главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш поблагодарил форварда клуба Халка за вклад, который тот внес в успехи специалиста. Бразилец ранее играл у Виллаш-Боаша в "Порту" и "Зените". Сегодня в рамках 11-го тура чемпионата Китая "Шанхай Шанган" одолел "Бэйцзин Гоань" (5:1), Халк отметился голом. Эта победа стала для Виллаш-Боаша 200-й в карьере.

"328 матчей, 200 побед, из которых 126 - с твоим потом, твоими голами и твоей магией. Спасибо, дорогой друг за то, сколько дал мне!" - написал Виллаш-Боаш на своей странице в Инстаграме.