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"Андерлехт" продлил контракт с главным тренером до 2019 года

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"Андерлехта" на своем сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Рене Вайлером. Новое соглашение со специалистом рассчитано до июня 2019 года. Отметим, что под его руководством клуб выбил "Зенит" из Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. В чемпионате Бельгии команда занимает второе место в турнирной таблице и имеет равное количество очков с "Брюгге".

– Это знак внимания, – сказал Вайлер. – Этот сезон проходит под знаком реконструкции. Мы продолжаем бороться за титул в чемпионате, и смогли пройти в Лиге Европы насколько далеко, насколько возможно. Очень благодарен руководству за доверие.

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