Алишер Усманов рассказал об инвестициях в "Пахтакор"

Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что болеет за узбекистанский "Пахтакор". Он также добавил, что будет помогать группе SFI, которой принадлежит значительная доля в этом клубе.

- SFI недавно приобрела 80% ФК "Пахтакор". Мы за него болеем, - приводит слова Усманова Forbes. - Президент тоже болеет за этот клуб. Конечно, мы хотим, чтобы он возродился - сначала стал чемпионом Азии, а уже потом мог бы замахнуться на серьезные кубки.

Если SFI будет развивать "Пахтакор", делать то, что мне понятно и нравится, я буду готов помогать всеми своими возможностями. Но это не значит, что я хочу быть акционером "Пахтакора" или владельцем.

Считаю, что Азиатский континент будет усиливать свои позиции на футбольных полях, так же, как и Африка. Пока футбол - это Латинская Америка и Европа, но на ЧМ уже есть команды, которые могут проходить на высокие уровни.

Все о зарубежных чемпионатах - здесь