Александр Толстиков: "Уверен, у Мартусевича получится в "Лейрии"

Президент "Лейрии" Александр Толстиков прокомментировал "СЭ" подписание контракта с 21-летним российским игроком Максимом Мартусевичем. Он отметил, что контракт подписан на два с половиной года.

- Максима знаю с семи лет, когда он начинал карьеру в академии "Спартака", – сказал Толстиков. – Все время за ним следил, видел его в игре. Решил дать парню шанс и пригласил в "Лейрию".

– Речь идет о второй команде или главной?

– Это первая команда. Думаю, он усилит нас. Это обученный футболист, который не раз тренировался с основой ЦСКА, затем выступал за сербский "Явор", а последние полгода провел в пензенском "Зените". Максим созрел для нормального международного уровня.

– Речь идет об аренде или полноценном трансфере?

– С ним подписан полноценный контракт, рассчитанный на два с половиной года.

– Как Мартусевич воспринял вариант с Португалией?

– С удовольствием. У него на глазах есть примеры – Ваня Злобин, Виталий Лысцов, Томас Рукас. Они попробовали себя в больших клубах. Теперь заявить о себе на европейском уровне сможет и Максим.

– Проблем с адаптацией возникнуть не должно?

– Ни в коем случае. У него на хорошем уровне английский язык, тем более о "Лейрии" он знал уже пару месяцев, так что португальский тоже подучил.

– Выступление в Сербии тоже станет плюсом?

– Да. Это высшая лига, где Максим даже забивал.

– Еще кто-то из россиян будет в вашей команде?

– В это трансферное окно – нет. Сейчас сложная процедура получения рабочей визы. (Сергей АСТАХОВ)