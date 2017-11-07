Александр Старков: "Мы должны помочь Цауне вернуться в большой футбол"

Главный тренер сборной Латвии Александр Старков расскахал о том, что бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня вызван в национальную команду. При этом специалист подчеркнул, что футболист, который защищает цвета "Рижской футбольной школы", будет тренироваться по индивидуальной программе. В текущем сезоне футболист вышел на поле в двух матчах чемпионата Латвии, проведя на поле всего 40 минут.

- Я думаю, что Цауня - нестандартный мастер и очень хороший футболист, - цитирует tvnet Старкова. - Нашей сборной нужны такие игроки. Мне кажется, что он еще не завершил свою карьеру. Мы должны помочь ему вернуться в большой футбол. Я убежден, что этим приглашением мы сделали шаг в правильном направлении, которое поможет ему вернуться в сборную.

Мы прекрасно понимаем, что вернуться в большой футбол в его случае не так-то просто. Футболистам, которые старадают от хронических травм, очень сложно психологически. Футболист играет, затем получает травмы, восстанавливается и тренируется, но потом снова возникают проблемы.