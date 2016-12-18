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"Аланьяспор" сыграла вничью с "Акхисаром", Вагнер Лав не забил впервые за 4 матча

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"Аланьяспор" и "Акхисар" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Турции - 0:0. Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав провел за хозяев 90 минут и получил желтую карточку. Игра стала для него второй с октября, в которой он не смог отличиться. Еще в четырех поединках он забил в общей сложности 5 голов, включая дубль в предыдущей игре с "Карабюкспором" (2:0).

Чемпионат Турции

Высшая лига

15-й тур

"Аланьяспор" - "Акхисар" - 0:0

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/

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