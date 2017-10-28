"Аланияспор" с Вагнером Лав уступил "Бешикташу"

"Бешикташ" обыграл "Аланьяспор" в матче 10-го тура чемпионата Турции. В атаке клуба из Аланьи 90 минут отыграл бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.
В другом поединке "Малатьяспор" в выездном поединке взял верх над "Генчлербирлиги" - 1:0. В составе хозяев полный поединок провел бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич.
Еще в одной встрече "Истанбул ББ" взял верх над "Акхисаром". За стамбульцев на поле появился бывший защитник "Москвы", "Динамо" и "Крыльев Советов" Александр Епуряну.
Чемпионат Турции
Суперлига
10-й тур
"Генчлербирлиги" - "Малатьяспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Бутаиб, 68.
Удаление: Ярву (Г), 76.
"Истанбул ББ" - "Акхисар" - 2:1 (1:0)
Голы: Эмре Белезоглу, 8 (1:0). Паулу Энрике, 59 (1:1). Моссоро, 90+2 (2:1).
"Аланьяспор" - "Бешикташ" - 1:2 (1:1)
Голы: Тосун, 8 (0:1). Соуза Силва, 26 (1:1). Негредо, 88 (1:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/
- Александр Епуряну
- Вагнер Лав
- Бешикташ (Футбол)
- Аланьяспор
- Сергей Политевич
- Генчлербирлиги
- Истанбул ББ