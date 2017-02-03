Аксель Витсель: "Не буду врать, финансовые условия "Тяньцзиня" сыграли важную роль"

Полузащитник сборной Бельгии и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель заявил, что принял предложение китайского клуба по финансовым соображениям, а также отметил, что его новая команда очень амбициозная и ставит перед собой высокие цели. Этой зимой бельгиец был близок к переходу в "Ювентус" из "Зенита", но предпочел уехать в Китай.

– Это было мое решение, – цитирует gianlucadimarzio Витселя. – Я очень уважаю "Ювентус" и знаю, что они пытались приобрести меня несколько лет, но в итоге я решил перейти в "Тяньцзинь". Это был непростой выбор, и я желаю "Ювентусу" всего наилучшего. Не буду вам врать, финансовые условия сыграли важную роль в моем решении перебраться в Китай. Но мне платят деньги не за то, чтобы я просто сидел и отдыхал. Это амбициозный клуб, мы постараемся хорошо выступить в лиге и кубке, а также постараться пробиться в Лигу чемпионов Азии. Я здесь, чтобы внести свой вклад в развитие команды, у нас есть Пату и Каннаваро, который был лучшим защитником в свое время.