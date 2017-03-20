Агент: "Слуцкий очень востребован в Европе. Уже летом у него будет новое место работы"

Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что многие клубы заинтересованы в бывшем главном тренере ЦСКА и сборной России Леониде Слуцком. По его словам, уже летом 45-летний россиянин найдет новое место работы. Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий уехал в Англию, где начал учить местный язык.
– Есть ли к Бердыеву интерес со стороны европейских клубов? К сожалению, нет, – цитируют "Известия" Варгу. -Когда тебе уже 64 года и ты не работал в иностранном чемпионате, получить предложение от европейского клуба очень сложно. Другое дело – Леонид Слуцкий. Экс-тренер ЦСКА и сборной России сейчас очень востребован на рынке. Несколько клубов советовались со мной насчет его персоны. Называть их не буду, но уверен, что летом у него будет новое место работы.
56rus
главный тренер в третей лиге Англии? или тренер по физ. подготовке в Серии Б??? Он показал свой уровень в сборной, а точнее его отсутствие. Кабинетное чемпионство в Европе не прокатит!
08:21
Exsorsist
Так он не в Челси на стажировке? На своих харчах в Англии?
08:15
баламошка
Абрамович смотрины устроил космонавту) На подиум бы ещё его выставили: "Посмотрите какая у нас пригожая Лёня! Возьмите её кто-нибудь что-нибудь потренировать!"
08:10