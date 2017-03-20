Агент: "Слуцкий очень востребован в Европе. Уже летом у него будет новое место работы"

Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что многие клубы заинтересованы в бывшем главном тренере ЦСКА и сборной России Леониде Слуцком. По его словам, уже летом 45-летний россиянин найдет новое место работы. Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий уехал в Англию, где начал учить местный язык.

– Есть ли к Бердыеву интерес со стороны европейских клубов? К сожалению, нет, – цитируют "Известия" Варгу. -Когда тебе уже 64 года и ты не работал в иностранном чемпионате, получить предложение от европейского клуба очень сложно. Другое дело – Леонид Слуцкий. Экс-тренер ЦСКА и сборной России сейчас очень востребован на рынке. Несколько клубов советовались со мной насчет его персоны. Называть их не буду, но уверен, что летом у него будет новое место работы.