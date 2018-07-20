Агент Милевского: "Артем покинул "Динамо" не потому, что начал бухать"

Агент бывшего нападающего "Динамо" (Брест) Артема Милевского Александр Панков заявил, что клуб расторг контракт с его клиентом не из-за нарушения режима.

- Милевский покинул "Динамо-Брест" по обоюдному согласию. Уходит не только он, но еще и капитан команды (Алексей Гаврилович – прим. "СЭ"), и лучший бомбардир чемпионата (Павел Савицкий – прим. "СЭ"), - цитирует агента Goal.com. - Нарушение спортивного режима? Они втроем сели и начали бухать, да? Все думают, что троих лучших футболистов команды из-за того, что они взяли пошли погуляли и с ними расторгли контракт? Вы же понимаете, нужно смотреть глубже. Я понимаю, что люди, болельщики, хотят что-то найти, посмаковать что-то такое. Руководство клуба предложило найти компромисс, который бы всех устроил. Нас это устроило – трансферное окно открыто, а Артем в очень хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча с "Шахтером" . Я считаю, это самый лучший, оптимальный вариант – уходить так. Артем на пике – сыграл 36 игр, более 3000 минут. При этом забил 10 голов и отдал 15 ассистов – думаю, это о чем-то говорит.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за брестское "Динамо" и забил пять мячей при восьми голевых передачах.