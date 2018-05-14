Агент: "Марадона согласился возглавить брестское "Динамо"

Агент бывшего тренера сборной Аргентины Диего Марадоны Стефано Сеси отметил, что специалист согласился возглавить брестское "Динамо". Команда после восьми туров занимает восьмое место в чемпионате Белоруссии.

- Мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в понедельник, 15 мая, с представителями брестского "Динамо" в Дубае. Речь идет о том, чтобы Марадона тренировал команду, сам он дал согласие, - приводит Sputnik cлова Сеси. - У Диего все отлично, он тоже в Дубае. Он приедет в Россию на чемпионат мира-2018 как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur.

Последним местом работы 57-летнего Марадоны был "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.

Марадона может стать тренером брестского "Динамо"