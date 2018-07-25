Агент Габулова: "Судьба Владимира решится не раньше следующей недели"

Алан Агузаров, официальный представитель вратаря "Брюгге" и сборной России Владимира Габулова, ответил на вопросы "СЭ" о будущем своего клиента. Бельгийское издание Voetbal24 сообщило, что летом 34-летний голкипер покинет брюссельский клуб.
- Пока мы в процессе общения, - сказал Агузаров.
- То есть, будущее Габулова еще не известно?
- Нет, пока до конца ничего не ясно.
- Когда в таком случае появится определенность?
- Не раньше следующей недели. (Арман МКРТЧЯН)
В прошлом сезоне 34-летний голкипер провел 10 матчей за "Брюгге", в которых пропустил 19 мячей.
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