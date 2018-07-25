Агент Габулова: "Судьба Владимира решится не раньше следующей недели"

Алан Агузаров, официальный представитель вратаря "Брюгге" и сборной России Владимира Габулова, ответил на вопросы "СЭ" о будущем своего клиента. Бельгийское издание Voetbal24 сообщило, что летом 34-летний голкипер покинет брюссельский клуб.

- Пока мы в процессе общения, - сказал Агузаров.

- То есть, будущее Габулова еще не известно?

- Нет, пока до конца ничего не ясно.

- Когда в таком случае появится определенность?

- Не раньше следующей недели. (Арман МКРТЧЯН)



В прошлом сезоне 34-летний голкипер провел 10 матчей за "Брюгге", в которых пропустил 19 мячей.

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь